Brandweer blust brand met autobanden op Pleinpaed

Publicatie: zo 29 december 2019 17.50 uur

TWIJZELERHEIDE - De brandweer moest zondagmiddag uitrukken voor een brandje in het gras langs het Pleinpaed in Twijzelerheide. Na aankomst van de brandweerlieden was het vuur snel gedoofd. Ook de politie kwam ter plaatse. Er zouden bij de brand ook autobanden gebruikt zijn.

Twee jaar geleden plaatste de gemeente Achtkarspelen langs het Pleinpaed een camera om te voorkomen dat er autobanden zouden worden verbrand. Deze werd destijds vernield zodat ze bij de gemeente geen toezicht meer konden houden via de camera.