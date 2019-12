Gewonde bij vechtpartij in Augustinusga

Publicatie: za 28 december 2019 23.05 uur

AUGUSTINUSGA - Bij een ruzie in de kroeg in het centrum van Augustinusga is zaterdagavond een inwoner van het dorp gewond geraakt. Volgens omstanders zou de man knock-out zijn gegaan.

De politie kwam met zes voertuigen ter plaatse. Ook twee ambulances kwamen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er zou later nog een persoon in de tweede ambulance zijn weggebracht.

De traumahelikopter was ook ingezet maar deze is niet meer in het dorp geland.

