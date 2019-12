Brand in hokje in Surhuisterveen geblust

Publicatie: za 28 december 2019 17.55 uur

SURHUISTERVEEN - In een hokje achter een woning aan de Verkerckstraat in Surhuisterveen is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd om 17.19 uur gealarmeerd en kwam met twee voertuigen ter plaatse.

De brand was snel onder controle en geblust dankzij een buurman. De brandweer heeft daarna geventileerd. Door de brand kwam er ook veel rook in de woning omdat het hok nabij het huis staat. Salvage is langs gekomen om de zaak met de bewoners af te handelen.

