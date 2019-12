Auto te water langs Centrale As

Publicatie: za 28 december 2019 09.56 uur

DE FALOM - Langs de Centrale As is vrijdagavond ter hoogte van De Falom een automobilist door onbekende oorzaak in het water beland. De bestuurder reed vanuit Dokkum richting Burgum toen het ongeval gebeurde.

De brandweer is net als de politie en ambulancedienst met meerdere voertuigen uitgerukt. Onder andere een traumahelikopter vanuit Amsterdam is opgeroepen om hulp te bieden aan het ambulancepersoneel ter plaatse. Voor zover nu bekend kon deze nog voor het opstijgen alweer worden gecanceld.

De 24-jarige bestuurder uit Dokkum kon met behulp van een passant uit zijn auto klimmen. De bestuurder werd vervolgens door het ambulancepersoneel gecontroleerd op eventueel letsel.

