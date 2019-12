1214 blaastests, één beschonken bestuurder

27 december 2019

LIPPENHUIZEN - Op Tweede Kerstdag heeft de politie op diverse plekken alcoholcontroles in het verkeer uitgevoerd. In Friesland werd onder andere gecontroleerd in Drachten, Gorredijk en Lippenhuizen. In totaal moesten 1214 bestuurders blazen. In Lippenhuizen blies een bestuurder na ademanalyse 530 ug/l, waar proces-verbaal voor werd opgemaakt.

In Gorredijk werd op de Badweg een beginnend bestuurder bekeurd voor een snelheidsovertreding. De man reed 81 km/u, daar waar maximaal 50 km/u is toegestaan.

