Drie gewonden bij botsing op Skûlenboarcherwei

Publicatie: vr 27 december 2019 14.16 uur

EASTERMAR - Op de Skûlenboarcherwei zijn vrijdagmiddag drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 13.55 uur ter hoogte van Ellens toen een automobilist het terrein verliet.

Bij het oprijden van de weg werd deze auto aangereden door een automobilist uit Kootstertille die over de brug richting Eastermar reed. Het voertuig van de Tilsters kwam in een haag tot stilstand. In deze auto zat een 14-jarige jongen en een meisje die gewond zijn geraakt. De andere bestuurder die de weg opreed, raakte eveneens gewond.

Drie ambulances, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

