Spekgladde weg: fietsster gewond na val

Publicatie: vr 27 december 2019 10.18 uur

BURGUM - Een oudere mevrouw is vrijdagochtend gewond geraakt bij een valpartij in de bocht bij Tiltrans op de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum. De bocht was omstreeks 10.00 uur spekglad geworden door opvriezend water op het asfalt.

De gewonde vrouw is door het ambulancepersoneel opgehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Een medewerker van de gemeente kwam ter plaatse om zout te strooien.

FOTONIEUWS