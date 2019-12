Half miljoen Nederlanders stappen over van zorgverzekering

LEEUWARDEN -

DDe kerstdagen zitten er weer op. Er is tijd geweest voor samenzijn met dierbaren en lekker eten. Nu komt iedereen weer tot bezinning. Ook het kiezen van een nieuwe zorgverzekering voor 2020 hoort daar bij. Dit kan nog tot en met 31 december, klokslag 00:00.

Ongeveer een half miljoen Nederlanders stappen in deze laatste paar dagen van het jaar over van zorgverzekering.

Maar welke dingen mag je absoluut niet missen bij het wisselen van zorgverzekeraar? We zetten de vijf belangrijkste aandachtspunten van 2020 voor je op een rij.

1. De ‘achterhaalde’ collectieve zorgverzekering

Twee derde van de Nederlanders is collectief verzekerd via de werkgever, de gemeente of een ledenorganisatie. Jij ook?

Uit een enquête van het consumentenprogramma blijkt dat die verzekeringen vaak onnodig duur zijn. De korting die wordt geboden, is een sigaar uit eigen doos. Ook minister Bruno Bruins van medische zorg komt tot die conclusie.

Uit analyses van diverse vergelijkingssites blijkt dan ook dat je vaak voordeliger uit bent met een individuele zorgverzekering. Houd je zorgverzekering daarom kritisch onder de loep en stop met teveel betalen.

2. De ‘budgetpolis’

Een paar verzekeraars bieden een spotgoedkope zorgverzekering aan. Bij een eigen risico van 385 euro kost de goedkoopste zorgverzekering slechts 101,95 euro (bij ZEKUR). Bij 885 euro eigen risico is dat Zilveren Kruis ZieZo (voor 83,25 euro).

Toch zit bij deze verzekeringen een addertje onder het gras. Zowel bij ZEKUR als ZieZo heb je te maken met beperkte zorgkeuze. Dat betekent dat je niet in alle ziekenhuizen terecht kunt voor planbare zorg, zoals een knieoperatie, een staaroperatie of het trekken van je verstandskiezen. Sterker nog, vaak is het aanbod ziekenhuizen sterk beperkt.

Bij een reguliere naturapolis met ruime zorgkeuze kun je wel in alle (of bijna alle) ziekenhuizen terecht voor medische zorg. Maar het kan wel voorkomen dat je extra moet betalen als je gebruik maakt van een zorgaanbieder als die geen contract heeft met de verzekeraar, zoals een psycholoog of thuiszorgorganisatie.

Wil je altijd je eigen ziekenhuis of aanbieder kunnen kiezen? Dan zou je een restitutiepolis kunnen overwegen. Die zijn wel iets duurder.

3. Een wachttijd of medische selectie

Voor zorg die is gedekt in de aanvullende verzekering kan een wachttijd of medische selectie van toepassing zijn. Wat zijn dat?

Bij een wachttijd moet je eerst een bepaalde periode (meestal 12 maanden) premie betalen, voordat je van de dekking gebruikt kunt maken. De wachttijd geldt vaak bij orthodontie en bij kronen, bruggen en implantaten.

Bij een medische selectie krijg je tijdens het aanvragen van de verzekering een aantal gezondheidsvragen. Die kunnen ook gaan over je gebit. Aan de hand hiervan besluit de zorgverzekeraar om je te accepteren voor de polis of juist niet.

Zoek je een zorgverzekering zonder medische selectie of wachttijd? Kijk dan op Zorgwijzer.nl. Alle voorwaarden per verzekering zijn hier overzichtelijk in kaart gebracht

4. De gratis overstapservice

Als je gaat overstappen van zorgverzekering maak je altijd gratis gebruik van de overstapservice.

Hoe werkt dat precies en wat heb je eraan?