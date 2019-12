Wyns en Bartlehiem vieren kerst met een eigen film

WYNS - De inwoners van Wyns, Miedum en Bartlehiem hebben zelf een kerstfilm gemaakt voor de kerstviering in de kerk in Wyns. De initiatiefnemers zijn lerares Baukje van der Meer, documentairemaker Froukje van Wengerden en media-producent Sipke Jan Bousema. Alledrie wonen in de dorpen.

Zowel de kinderen als de spelers in de video komen uit één van de drie dorpen. Inspiratie voor de film is een video van 4 jaar geleden van eveneens een klein genootschap uit Nieuw Zeeland.

Sipke Jan Bousema vindt het mooi om de video ook te delen met iedereen. "Wellicht kan dit ook de harten van jullie lezers en bezoekers verwarmen en brengt dit wat vrolijkheid. Wij wensen jullie in ieder geval een warme en vrolijke kerst!"