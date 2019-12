Snertkuiertocht bij de Spitkeet in Harkema

Publicatie: do 26 december 2019 13.24 uur

HARKEMA - Traditiegetrouw werd op Tweede Kerstdag vanuit De Spitkeet de (kerst) snertwandeltocht georganiseerd. Er waren drie afstanden, een korte van ongeveer 7 km, een middellange van 12 km en een lange van 21 km.

Alle routes gingen door het mooie gebied met zandpaden en houtwallen tussen Harkema en Eastermar. Voor de 12 en 21 km was bij de Zandloper in Eastermar een rustpauze ingelast. De start was tusen 10.00 uur en 14.00 uur bij De Spitkeet. Het was een snertwandeling waarbij er voor de deelnemers na afloop een kop heerlijke zelfgemaakte snert klaar stond.

