Auto slaat over de kop op Lândyk

Publicatie: wo 25 december 2019 20.57 uur

DROGEHAM - Een auto is op Eerste Kerstdag over de kop geslagen op de Lândyk bij Drogeham. De bestuurder kwam in de avond vanaf Kootstertille en reed richting Harkema. In een bocht raakte de bestuurder in de berm en vloog daarbij over de kop. Het voertuig kwam op vier wielen terecht op de parallelweg nadat een hek was geraakt.

De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen. Een berger heeft het voertuig geborgen.

