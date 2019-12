Damwâld wordt wakker met klanken 'Stille nacht'

Publicatie: wo 25 december 2019 12.03 uur

DAMWâLD - Stille Nacht, Heilige Nacht. Traditiegetrouw spelen een aantal leden van de plaatselijke Brassband Ere Zij God Damwâld, dit lied op vele hoeken van de straat in het dorp. Rond 6.30 uur klonk dit populaire Kerstlied in de duisternis.

Na een viertal kerstliederen gespeeld te hebben, trok het muzikale gezelschap naar het volgende punt, naar Nij Tjaerda. Jammer dat er ook dit jaar geen sneeuw lag, dit zou het plaatje compleet hebben gemaakt.

Op Eerste Kerstdag was het qua temperatuur, veel te zacht voor de tijd van het jaar, maar wel zeer aangenaam. In totaal heeft EZG op ruim 12 straathoeken in Damwâld een kerst-serenade gespeeld.

