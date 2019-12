Zingen op de vroege Kerstochtend in Kollum

Publicatie: wo 25 december 2019 09.50 uur

KOLLUM - Op Eerste Kerstdag werd er ’s ochtends vroeg weer gezongen in de straten van Kollum. Traditioneel organiseert de Protestantse Gemeente van Kollum deze ochtend, waar zieke mensen uit de gemeente of mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, worden toegezongen. Om 6.00 uur hadden zich zo’n 45 personen zich verzameld bij Meckama State, om in twee groepen op de fiets naar de opgegeven adressen te gaan om daar enkele kerstliederen te zingen.

Brassband Wilhelmina maakte een ronde door het dorp. Na afloop kwam iedereen weer bij Meckama State, waar gezongen werd en waar voor iedereen koffie en kerstbrood was.

