Burgemeester deelt oordoppen uit in Twijzelerheide

Publicatie: di 24 december 2019 21.05 uur

TWIJZELERHEIDE - Burgemeester Oebele Brouwer pleit voor veilig carbidschieten

Op het Wyldpaed Oast in Twijzelerheide staan de melkbussen al klaar. Voor Bartele van der Veen uit Twijzelerheide wordt het de 25e keer dat hij op oudejaarsdag samen met zijn zoons en een groep kameraden gaat carbidschieten. Burgemeester Oebel Brouwer ging van de week langs bij de carbidploeg en nam in het kader van de BOCK-campagne ‘Een echte Bock heeft doppen op’ gehoorbescherming voor ze mee.

“Gezelligheid en plezier, daar draait het om rond de jaarwisseling. Ik vind carbidschieten een mooie traditie. Ik ga op oudejaarsdag dan ook zeker een rondje maken langs de carbidploegen in Achtkarspelen. Voor mij is veiligheid van groot belang. Voor de carbidschieters en ook voor de omstanders. Daarom doen wij mee met de BOCK-campagne.” vertelt Oebele Brouwer. Het aantal carbidknallers neemt in Achtkarspelen nog ieder jaar toe. Vorig jaar werden er ballen uitgedeeld aan de carbidschieters. Een plastic bal is een veiliger alternatief voor de deksel van de melkbus, waar vaak mee geschoten wordt. Dit jaar ligt de focus op gehoorbescherming en deelt de gemeente oordoppen uit aan de carbidploegen.

BOCK-campagne ‘Een echte bock heeft doppen op’

Een echte BOCK heeft doppen op! Dat is dit jaar de boodschap van de BOCK-campagne, de veiligheidscampagne rondom carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom de traditie van carbidschieten. Helaas gebeuren er elk jaar nog steeds ongelukken tijdens het carbidschieten. Vaak ontstaan die door onwetendheid of het nemen van onnodige risico’s.

De BOCK-campagne is een samenwerking tussen het brandwondencentrum, Veiligheidsregio’s, de Brandwonden Stichting, diverse belangenverenigingen en een groot aantal gemeentes. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.wieisdebock.nl. Ook de gemeente Tytsjerksteradiel deelt oordoppen uit in de gemeente.