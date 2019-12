Burgemeester deelt oordoppen uit in Sumar

Publicatie: di 24 december 2019 17.51 uur

SUMAR - De carbidploeg van Sumar kreeg deze week uit handen van burgemeester Jeroen Gebben oordoppen uitgereikt. In de provincie wordt dit jaar een campagne gevoerd onder de naam "Een echte BOCK heeft doppen op!" Dit is de veiligheidscampagne rondom carbidschieten en het beschermen van het gehoor staat dit jaar centraal.

Carbidschieten is een prachtige en gezellige traditie, die de gemeente ook in Tytsjerksteradiel graag in stand wil houden. Het zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar is niet altijd zonder gevaar. In het kader van deze campagne vraagt burgemeester Jeroen Gebben daarom aandacht voor de veiligheidstips om zo ongelukken te voorkomen.

Helaas gebeuren er elk jaar nog steeds ongelukken tijdens het carbidschieten. Vaak ontstaan die door onwetendheid of het nemen van onnodige risico's. De BOCK-campagne richt zich daarom op veilig carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom de traditie van carbidschieten.

Het aantal carbidknallers neemt ook in Tytsjerksteradiel nog ieder jaar toe. "It sjitten mei Karbid is in moaie tradysje dy’t wy graach behâlde wolle. Mar der barre noch te faak ûngemakken", aldus burgemeester Gebben. "As der mei karbid sketten wurdt, is it dus hiel wichtich dat it feilich dien wurdt. Mei dizze kampanje wolle we de minsken dêr graach foarút op wize. Wês foarsichtich en pas op inoar!"