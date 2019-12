23-ste Nijjiersrevu Koatstertille “Oars as oars”

Publicatie: di 24 december 2019 15.40 uur

KOOTSTERTILLE - Op vrijdag 27 december vindt de première plaats van de Nijjiersrevu 2020. In deze revue wordt een breed beeld geschetst van gebeurtenissen in de regio, maar ook komen wereldwijde problemen en zaken aan de orde. Dit alles in een mengeling van dans, muziek, zang en zowel komische als serieuze scenes.

Wat te denken van de containerramp voor de Waddeneilanden, de zorg vóór ouderen, de zorg óm het klimaat. Maar ook de criminaliteit komt aan de orde, zij het wel “oars as oars”. In de revu maakt u o.a. kennis met milieubewuste criminelen. De diversiteit / LHBT komt aan de orde in het prachtig gezongen lied “Heit, ik moat dy wat fertelle”, het klimaat in “Wat litte wy efter foar ús bern”. Kortom, een avond vol verrassingen met een lach en een traan.



De uitvoeringen, die plaatsvinden in MFA Tillehûs in Kootstertille, zijn verder op 28 december en 3,4,10 en 11 januari. Op de zaterdagavonden is er in de pauze en na afloop live muziek. De laatste avond is inmiddels uitverkocht. Voor de overige avonden kunt u kaarten bestellen via www.revu-koatstertille.nl/tickets.

