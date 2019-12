Jongens (14 en 15) steekpartij langer vast

Publicatie: di 24 december 2019 15.20 uur

DRACHTEN - De 14-jarige en 15-jarige verdachte van de steekpartij, zondagavond in Drachten, blijven 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De rechter-commissaris vindt dat - in verband met het onderzoek - de jongens de komende 2 weken niet vrij mogen komen. Ze zitten in beperking. Het opleggen van een beperking aan minderjarigen komt niet vaak voor.

Een 15-jarige jongen uit Drachten raakte bij de steekpartij zwaargewond. Van het misdrijf zijn camerabeelden waarop te zien is dat het slachtoffer vanaf achter wordt benaderd door de twee verdachten. Daarna moet de steekpartij hebben plaatsgevonden.

De verdachten gingen er na het misdrijf vandoor. De politie wist ze later in de avond alsnog aan te houden.