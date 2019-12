Kop-staartbotsing op De Koaten

Publicatie: di 24 december 2019 14.05 uur

KOOTSTERTILLE - Dinsdagmiddag vond er een kop-staartaanrijding plaats op De Koaten in Kootstertille. De bestuurster van de laatste auto merkte te laat op dat de voorste auto stil stond. Deze auto stond stil voor een links afslaande automobilist.

De bestuurster uit de grijze auto raakte gewond en is door het ambulancepersoneel voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen geborgen. Tijdens de afhandeling van het ongeval was De Koaten in beide richtingen afgesloten.

FOTONIEUWS