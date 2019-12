Gewonde bij botsing op Noorderhogeweg

Publicatie: di 24 december 2019 13.10 uur

DRACHTEN - Bij een ongeval op de Noorderhogeweg in Drachten zijn vanochtend een bestelbus van Liander en een personenauto met elkaar in botsing gekomen.

Door het ambulancepersoneel is de bestuurster van de personenauto gecontroleerd op mogelijk nekletsel. De vrouw is met nekklachten overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.

Het ongeval gebeurde vlak voor de rotonde. De automobiliste in de personenauto stond te wachten tot zij de rotonde kon betreden, toen de bestelbus achterop haar auto klapte. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen bij het ongeval.

