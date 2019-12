Politie zoekt getuige van dodelijk ongeval

Publicatie: di 24 december 2019 12.10 uur

GARYP - De politie is op zoek naar een getuige van het dodelijke ongeval op de Stûkenwei tussen Warten en Garyp. Het gaat om een fietser / wielrenner. Bij de botsing tussen een vrachtauto en een bestelbus kwam een 47-jarige man uit Bolsward om het leven.

De politie is bezig met de afhandeling van de aanrijding en wil graag met deze getuige spreken. De fietser zou op de plek hebben gefietst op het moment dat de aanrijding plaatsvond. De getuige wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 en te vragen naar agent De Jong van het politiebureau in Burgum.