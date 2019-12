Vos doodgereden op A7

Publicatie: di 24 december 2019 11.22 uur

FRIESCHEPALEN - Een automobilist is dinsdagochtend op de snelweg A7 in botsing gekomen met een vos. De vos is hierbij overleden.

De aanrijding vond plaats op de A7 tussen Frieschepalen en Marum in de richting Groningen. Door de aanrijding raakte de auto ook beschadigd, zo laat de politie weten.