Uitslaande brand in leegstaande boerderij

Publicatie: di 24 december 2019 03.53 uur

BURGUM - Aan de Burgumerdaam is Burgum is maandagnacht een grote brand uitgebroken in een leegstaande boerderij naast de voormalige melkfabriek.

De brand werd rond 3.14 uur ontdekt en de brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen melkfabriek.

Aanvankelijk ging de brand gepaard met een vonkenregen welke in noordoostelijke richting trok. Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer adviseerde omwonenden om de deuren en ramen gesloten te houden.

