Teeling Petfood in FeanwÃ¢lden ook failliet

Teeling Petfood in Feanwâlden ook failliet

Publicatie: ma 23 december 2019 16.42 uur

FEANWâLDEN - Teeling Petfood in Feanwâlden is nu failliet verklaard. Dat meldt de Leeuwarder Courant. In totaal werkten er 28 medewerkers. De fabrikant van honden- en kattenvoer betaalde tot november uit. Eerder werd ook al een fabriek in Opmeer failliet verklaard.

Nu de fabriek in Feanwâlden failliet is verklaard, kan het UWV aan de slag om de betalingsverplichting voor in ieder geval zes weken over te nemen.