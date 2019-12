Drachtster die agent sloeg meldt zich op Facebook

Publicatie: ma 23 december 2019 15.25 uur

DRACHTEN - Een man uit Drachten heeft zich zijn Facebook pagina bekendgemaakt als diegene die de politieagent heeft geslagen. De agent zou hierbij een gebroken neus hebben opgelopen. De diender moest uiteindelijk door een ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De vuistslag werd zondagavond uitgedeeld op het moment dat een 15-jarige jongen uit Drachten was neergestoken. Terwijl hij behandeld werd liepen de emoties onder de familie en omstanders hoog op. Op een video van Dumpert is dat duidelijk te zien.

In zijn Facebook-post laat de Drachtster weten dat hij diegene is in het roze shirt. Hij schrijft dat hij niet zomaar zou uithalen naar een agent. Er ging namelijk wat vooraf. De neergestoken jongen is het neefje van de dader en hij schrijft dat zijn oom en tante ook aanwezig waren toen de hulpdiensten bezig waren met het slachtoffer. Terwijl hij het broertje van het slachtoffer wilde troosten, riep een agent 'wegwezen!' Op een zeker moment zag hij dat zijn opa werd 'gemept' waarop hij verhaal ging halen. De opa is hierbij gewond zijn geraakt.

"Luister en je hoort me zeggen sla nog een keer dan toch? En dat deed ie lefgozer zoals je ziet. Denk er nog even aan dat mijn neefje daar ligt en wij dus vol emotie zitten.... oké wij hadden Mischien anders moeten reageren maar wij reageren op emotie. Wij zijn hier niet voor op geleid maar meneer agentje en zijn collega’s wel toch?"

Aan het einde van het bericht laat de man uit Drachten weten dat hij zich morgen bij de politie zal melden.