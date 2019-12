Boekendagen bij Lichtpunt in Kollumerzwaag

Publicatie: ma 23 december 2019 11.57 uur

KOLLUMERZWAAG - Op veler verzoek herhaald: Boekendagen bij de Lichtpuntloods. Dit betekent dat veel boeken voor slechts een paar kwartjes over de toonbank gaan. Ruim assortiment in: romans, woordenboeken, encyclopedieën, naslagwerken, theologie, wetenschappelijke boeken enz. enz.

Met ruim 4.300 m2 vloeroppervlak en 14 afdelingen is de Lichtpuntloods één van de grootste en ruimst gesorteerde kringloopwinkels van Noord-Nederland! U kunt het zo gek niet bedenken of het is er.

De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de Opvangboerderij van Lichtpunt, eveneens gevestigd in Kollumerzwaag. Hier worden mensen opgevangen die tussen wal en schip zijn geraakt, vaak als gevolg van psychosociale problemen.

Mis het niet en kom zaterdag naar Kollumerzwaag! Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, er zijn patat, snacks en drankjes verkrijgbaar! Op zaterdag staat er een de viskar op de parkeerplaats.

Openingstijden Lichtpuntloods deze week: dinsdag 24 december van 13.30 - 16.00 uur, vrijdag 27 december van 13.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.

De Lichtpuntloods is gevestigd aan de Harm Smidswei 6 in Kollumerzwaag. Voor verdere informatie: www.lichtpuntloods.nl