Auto in de sloot na uitwijken voor ree

Publicatie: ma 23 december 2019 01.23 uur

TWIJZEL - Aan De Miedwei in Twijzel is zondagnacht rond half 1 een auto in de sloot terecht gekomen. Dit gebeurde nadat de bestuurder uitweek voor een ree die de op de weg liep.

Er zijn twee ambulances ter plaatse gekomen om de beide inzittenden te onderzoeken. Een van de inzittenden raakte gewond en is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald en meegenomen.

