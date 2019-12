Auto eindigt in sloot langs Boppewei

Publicatie: zo 22 december 2019 23.29 uur

DE WESTEREEN - De hulpdiensten kregen zondag om 20:41 uur een melding van een ongeval op de Boppewei in De Westereen. Een automobilist was hier met zijn voertuig in de sloot beland.

De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

