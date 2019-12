Recordaantal jubilarissen bij VDM Woningen in 2019

Publicatie: zo 22 december 2019 22.03 uur

DROGEHAM - VDM Woningen te Drogeham organiseerde vrijdag 20 december de jaarafsluiting voor al haar medewerkers. Tijdens deze feestelijke jaarafsluiting zette VDM Woningen dit jaar maar liefst zeven jubilarissen in het zonnetje, een record aantal. In totaal hebben de jubilarissen maar liefst 190 jaar aan werkervaring!



Fokke van der Meulen was dit jaar maar liefst 40 jaar in dienst en de overige jubilarissen 25 jaar. Algemeen directeur Jan van der Meer sprak iedereen toe en bedankte de heren voor hun waardevolle inzet en vakmanschap bij VDM Woningen.



De jubilarissen geven aan na zoveel jaar nog steeds met plezier bij VDM Woningen te werken. Ook Fokke van der Meulen, die tevens dit jaar de pensioen gerechtigde leeftijd bereikte, gaat nog even door in zijn functie als Bouwkundig Tekenaar. “Ik haal nog elke dag voldoening uit mijn werk en ik voel me nog goed.”



Dit jaar opende VDM Woningen tijdens de Dag van de Duurzaamheid haar vernieuwde fabriek voor relaties. Ook toen gaf Jan van der Meer aan: “De jarenlange kennis en ervaring van medewerkers hebben we nodig bij vernieuwingen en de procesverbeteringen binnen ons productieproces en organisatie.“



De vernieuwde fabriek is voorzien van twee nieuwe geautomatiseerde productielijnen die extra ruimte geven in de productiecapaciteit. Met deze investeringen kan VDM Woningen de gestage groei van de afgelopen jaren doorzetten. Duurzaam, groen en innovatief ondernemen is de koers die VDM Woningen inzet en steeds verder wil uitbreiden. VDM Woningen bouwde dit jaar ruim 200 woningen.