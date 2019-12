Drankrijder botst op boom in Opeinde

Publicatie: zo 22 december 2019 19.29 uur

OPEINDE - Op de Kletten vond zondagavond rond 18.00 uur een eenzijdig ongeval plaats. Een automobilist uit Kollumerzwaag reed vanuit Drachten richting Opeinde, toen hij in de bocht de macht over het stuur kwijtraakte. Zijn voertuig kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder ging daarop lopend naar de dichtstbijzijnde boerderij om daar om een touw te vragen zodat hij de auto zelf weer op de wielen kon zetten. Enkele passanten hadden ondertussen de politie al gebeld omdat ze de auto gekanteld tegen een boom zagen staan.

Door de agenten is, toen de bestuurder eenmaal terug was, een blaastest afgenomen waaruit bleek dat hij teveel alcohol had genuttigd. De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hoeveel de man precies had gedronken is niet bekend. Een berger is ter plaatse gekomen om het zwaar beschadigde voertuig af te voeren. Tijdens de berging was de Kletten tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De man en zijn vriendin zaten met zijn tweeën in de auto. Beiden kwamen met de schrik vrij.

