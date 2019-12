Gezellige winterfair in Gorredijk

Publicatie: zo 22 december 2019 17.10 uur

GORREDIJK - Zondag werd de winterfair van Gorredijk gehouden. In het centrum van het dorp was het goed druk ondanks het natte weer. Zo'n 50 kraampjes stonden in en rond in het centrum van het dorp opgesteld.

Sieraden, woonaccessoires, kleding en een keur aan culinaire producten, er was voor elk wat wils. De winterfair werd aangevuld met een koopzondag waaraan bijna alle winkeliers mee deden. Gezelligheid werd geboden door diverse muziekoptredens.