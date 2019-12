Brandweer in actie voor schoorsteenbrand

Publicatie: zo 22 december 2019 13.56 uur

ZWAGERBOSCH - In een woning aaan de Spoarbuorren Sud in Zwagerbosch is zondag brand uitgebroken in de schoorsteen. De brandweer werd even voor half 2 opgeroepen om ter plaatse te komen.

Met behulp van een warmtebeeldcamera werd er gekeken of de brand zich in het rookkanaal bevond. Na deze check heeft de brandweer de schoorsteen geveegd vanuit de ter plaatse gekomen hoogwerker.

