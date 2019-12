Frontale botsing op Vierhuisterweg

Publicatie: zo 22 december 2019 11.13 uur

SURHUISTERVEEN - Twee auto's zijn zondagochtend frontaal met elkaar in botsing gekomen op de Vierhuisterweg in Surhuisterveen. Er lag op het moment van de aanrijding olie op het wegdek waardoor vermoedelijk de auto's grip verloren. De bestuurder van de grijze auto zei dat hij wel had gestuurd maar dat de auto rechtdoor gleed tegen de andere.

Een arts van de Dokterswacht reed toevallig langs het ongeval en heeft eerste hulp verleend. Daarna zijn er ook twee ambulances ter plaatse gekomen. Een vrouw raakte bij het ongeval gewond.

