Gezochte Grouster gepakt in Franeker

Publicatie: zo 22 december 2019 10.22 uur

FRANEKER - In Franeker is zaterdag rond 21.45 een 29-jarige man uit Grou aangehouden. De politie was al een tijdje naar de man op zoek. De Grouster had namelijk nog 60 dagen cel open staan.

De politie heeft de man meegenomen. De 60 dagen die hij nog te goed had gingen daarna meteen in. Het is niet bekend waarom deze man nog een celstraf had open staan.