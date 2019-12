Bestuurder vliegt over rotonde bij Lauwersoog

Publicatie: za 21 december 2019 14.07 uur

LAUWERSOOG - Op de Kustweg bij Lauwersoog is zaterdag aan het begin van de middag een automobilist midden over een rotonde gereden. De oudere man raakte vermoedelijk onwel. Hierdoor raakte hij twee verkeersborden en vloog over de rotonde. Hij kwam uiteindelijk tot stilstand in de bosjes aan de andere kant.

De automobilist kwam vanaf de kant van het dorp Lauwersoog. Hij is door de ambulance meegenomen. Een berger heeft het voertuig uit de bosjes gehaald en meegenomen.

