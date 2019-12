Steenhuisenbrug ruim twee maanden gestremd

Publicatie: za 21 december 2019 13.00 uur

BURDAARD - De Steenhuisenbrug in Burdaard is vanaf 6 januari tot en met 20 maart 2020 afgesloten voor het autoverkeer. Dit in verband met (renovatie)werkzaamheden. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Dokkumerstraatweg-Kolkhuiserbrug-Hikkaarderdyk. Fietsers en voetgangers kunnen er (behalve op 7 en 8 januari) wel langs.

Volledige stremming op 7 en 8 januari

Op dinsdag 7 januari en woensdag 8 januari is de Steenhuisenbrug voor al het verkeer gestremd. Het brugdek wordt dan tijdelijk verwijderd. Op deze twee dagen kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een tijdelijke noodbrug, ter hoogte van de Eewal 19 (De Witte Olifant) en de Kuiperstraat. Vanaf 9 januari is er een tijdelijke noodbrug voor fietsers en voetgangers ter plaatse van de Steenhuisenbrug.

Beschikbaarheid noodbrug

Op de onderstaande tijdstippen dienen de fietsers en voetgangers rekening te houden met zeer ernstige hinder vanwege het niet beschikbaar zijn van de noodbrug vanwege scheepsvaartverkeer.