Eddy stopt met Snackbar De Markt, Aafie gaat verder

Publicatie: vr 20 december 2019 20.11 uur

DRACHTEN - Snackbar De Markt in Drachten is verkocht. Na 42 jaar frituren stopt Eddy Lourens ermee. Zaterdag 21 december is de laatste dag voor Eddy en Martje Lourens. "Wij hebben als team genoten van jullie aanwezigheid en humor", zo schrijft de ondernemer in een afscheidsbericht op Facebook. "Elke dag ben ik met veel plezier aan het werk geweest en daar hebben jullie als klanten en vrienden zeker aan bijgedragen."

De 67-jarige Eddy Lourens kreeg ruim honderd reacties op zijn bericht waaronder van Harmiena: "Bedankt Eddy, Onze dochter ging graag mee, want dan kreeg ze weer een ijsje." De vaste gasten zullen vanaf volgende week een bekend gezicht blijven zien want medewerkster Aafie Dijkstra neemt de zaak over. Zij werkt al 27 jaar in de snackbar. Zij gaat de zaak samen overnemen met haar zwager Romke Krist.

