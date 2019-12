Eerste Friestalige supermarkten geopend

Publicatie: vr 20 december 2019 13.57 uur

EASTERMAR - De eerste Friese supermarkten in Friesland zijn een feit. Vrijdag werden twee supermarkten officieel geopend. 'Alles ûnder ien dak' in Eastermar en de Albert Heijn in Damwâld zijn vanaf vrijdag 20 december op en top Fries.

In oktober deed de Afûk een oproep aan supermarktondernemers in Friesland om het Fries in hun winkels meer zichtbaar te maken. Meerdere ondernemers hebben hierop gereageerd en naar aanleiding daarvan werden vrijdag de eerste twee Friestalige supermarkten officieel geopend.

Om 9.30 uur heeft gedeputeerde Sander de Rouwe in Eastermar de Friese versie van 'Alles ûnder ien dak' geopend. Op diezelfde dag werd ook de eerste echte tweetalige Albert Heijn geopend, namelijk die in Damwâld. In beide supermarkten is de afgelopen weken hard gewerkt aan het 'ferfryskjen' van de winkel.

Bij deze actie werd de Afûk geïnspireerd door de Duitse supermarkt EDEKA, die steeds meer winkels in Ostfriesland voorziet van tweetalige opschriften in het ‘Ostfreesk’ naast het Duits. Het bewust in de markt zetten van ‘Ostfreeske’ supermarkten was een groot succes. Er ontstond meer binding met mensen uit het dorp, er was meer aanloop uit omliggende dorpen en de toeristen vonden het bijna nog mooier dan de mensen uit de streek. Kortom: positieve reacties én een hogere omzet.

Supermarkt 'Alles ûnder ien dak' in Eastermar heeft een belangrijke functie in het dorp en de regio, zegt eigenaar Sjouke Wijnsma: "Der binne alle jierren in soad toeristen dy’t Eastermar in besite bringe. De measten fan harren fine de Fryske taal tige nijsgjirrich. Spitigernôch is it Frysk net altiten hiel sichtber. Hjir wolle wy it ferskil meitsje troch alle talige uteringen yn ús winkel dêr’t wy sels stjoer oer hawwe, te ferfryskjen. Foar ús winkel is dat fan grutte mearwearde, mar ek foar ús klanten út de regio en de toeristen."

Durk Boer, bedrijfsleider van Albert Heijn in Damwâld: "In soad fan ús klanten prate Frysk, ús kollega’s ek, en wy roppe yn it Frysk om. It Frysk is by ús rûnom te hearren en dêrom is it in lytse stap om it Frysk ek mear sichtber te meitsjen yn ús winkel. It sjocht der prachtich út en it fielt mear eigen, wy binne dan ek benijd nei de reaksjes fan ús klanten."

FOTONIEUWS