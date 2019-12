Cel voor Roemenen voor vingervlugge wisseltruc

Publicatie: vr 20 december 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Met een vingervlugge wisseltruc zette een Roemeens echtpaar begin augustus bij het afrekenen medewerkers van de Media Markt in Deventer, Emmen en Drachten op het verkeerde been. Terwijl de Roemeense vrouw (26) de kassière afleidde, drukte haar 30-jarige echtgenoot briefjes van 50 euro achterover. Het tweetal werd vrijdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot 2 maanden cel.

Mobiel banditisme

Officier van justitie Margreeth Meijer had, op basis van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, 18 weken cel geëist. Rechter Gustaaf Wijnands legde een straf die het gemiddelde was van wat de rechtbanken in Nederland doorgaans opleggen in dit soort zaken. Beide juristen waren het erover eens dat het hier ging om ‘mobiel banditisme’: buitenlanders die puur en alleen voor het plegen van een reeks strafbare feiten naar Nederland komen.

Twee iPads en een blikje Red Bull

De Roemenen sloegen op 5 augustus toe bij de Media Markt in Deventer, waar ze twee iPads en een blikje Red Bull afrekenden. Dat deden ze met een stapel vijftigjes waarbij één biljet ontbrak. Dat ontdekte de kassière, waarop de man de stapel natelde en stiekem bankbiljetten weg frommelde. Ondertussen leidde de vrouw de kassière af.

Vrouw leidt aandacht af

Later werden de spullen teruggebracht en werd dezelfde truc toegepast, maar dan omgekeerd. Een dag later dook het duo op in de Media Markt in Drachten en Emmen. Beide keren werd dezelfde truc toegepast: terwijl de man het geld telde, leidde de vrouw de aandacht af. In Emmen hield ze een doosje voor de handen van haar partner zodat de kassière het zicht ontnomen werd.

400 euro buitgemaakt

In Drachten hadden ze een Macbook ‘gekocht’, in Emmen kwamen ze met twee iPads en een mobiele telefoon bij de kassa. De oplichtingspraktijken werden pas aan het eind van de dag ontdekt, bij het opmaken van de kassa. Bij een van de wisseltrucs had het tweetal 400 euro buitgemaakt. Beide verdachten verschenen niet op de zitting van de politierechter. Hun advocaat veronderstelde dat ze het land uit zijn.