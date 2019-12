Botsing na drie wijntjes na de koorrepetitie

Publicatie: vr 20 december 2019 12.05 uur

LEEUWARDEN - Na de wekelijkse koorrepetitie was een Kollumse (67) eind juni vorig jaar nog even blijven nazitten. Dat deed ze wel vaker, zei ze vrijdag tegen rechter Gustaaf Wijnands. Deze keer had ze drie wijntjes genomen in plaats van de gebruikelijke twee glazen. Op weg naar huis ging het mis, op een kruising nam de vrouw de bocht te ruim. Ze botste tegen een geparkeerde auto.

Drie keer teveel

Vanwege longproblemen slaagde het blazen niet. Op het politiebureau in Dokkum moest ze bloed prikken. Ze scoorde een alcoholpromillage van 1,34, bijna drie keer teveel. In financieel opzicht had het ongeval nogal wat gevolgen voor de Kollumse. Vanwege het redelijk hoge promillage moest ze de alcohol- en verkeerscursus van het CBR volgen. Daarvoor moest ze in Zwolle zijn.

Kosten cursus opnieuw voldoen

Om er zeker van te zijn dat ze op tijd zou zijn, had ze een hotel geboekt. ‘s Ochtends op weg naar de cursus had ze zich verreden. Ze was te laat en moest zich opnieuw aanmelden, de kosten moesten ook opnieuw worden voldaan. Omdat ze de cursus niet tijdig had afgerond, moest ze het rijbewijs inleveren. Ze is het een half jaar kwijt geweest.

Zwarte fietser

Over het rijden met drank op zei de vrouw dat ze ‘echt niet’ in de gaten had dat ze teveel had gedronken. ‘Ik voelde me prima’. ‘Het is wel heel gevaarlijk geweest, daar had ook een fietser kunnen fietsen’, zei de rechter. Dat de auto die ze had geraakt zwart was, was volgens de Kollumse deels een oorzaak van de aanrijding. Wijnands: ‘Het had ook een zwarte fietser kunnen zijn’.

Schade zelf betaald

Officier van justitie Margreeth Meijer hield deels rekening met de financiële gevolgen die de Kollumse al heeft moeten ondervinden. Behalve dat ze de CBR-cursus twee keer moest betalen, heeft de vrouw de schade aan haar eigen auto – zo’n 1100 euro – uit haar eigen zak betaald. Meijer eiste een boete van 600 euro – te voldoen in zes termijnen van 100 euro – en een rijontzegging van 180 dagen waarvan 169 dagen voorwaardelijk. De rechter nam de eis over. Dat betekent dat de Kollumse in ieder geval het rijbewijs terug kan krijgen.