Drie vuurwerkvrije zones in Tytsjerksteradiel

Publicatie: vr 20 december 2019 11.00 uur

BURGUM - Er komen tijdens de jaarwisseling drie vuurwerkvrije zones in de gemeente Tytsjerksteradiel. Via de APV is het mogelijk om op gemeentelijke niveau deze zones aan te wijzen en het college van B&W heeft besloten om drie gebieden hiervoor aan te wijzen.

Het gaat om de volgende drie zones: