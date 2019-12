10 weken cel voor 'overlastgevende' asielzoeker

Publicatie: do 19 december 2019 17.40 uur

LEEUWARDEN - Rechter Tom Wolters had donderdag maar liefst zes dagvaardingen voor zich liggen met daarop de naam van een 28-jarige Drachtster. De man, een asielzoeker, moest zich verantwoorden voor diefstallen en huisvredebreuk. De verdachte was er zelf niet, hij is eind oktober het land uitgezet. In juli, augustus en september van dit jaar had de politie de handen vol aan de Drachtster.

Plastic beschermbox vernield

Eind juli had hij bij de Media Markt in Drachten een mobiele telefoon gestolen. De man had simpelweg de plastic beschermbox van de telefoon op de grond gelegd en was er op gaan stampen. Vier dagen eerder had hij uit een bedrijfsbus die op de Noordkade geparkeerd stond een telefoon en een portemonnee gestolen. Begin september had hij bij de Jumbo supermarkt in Assen wee flesjes Desperado bier gepikt.

Frees met koffer gestolen

Een kleine week later dook hij weer op in Drachten, waar hij uit een auto een frees met bijbehorende koffer had gestolen. Diezelfde dag was de man op het Drachtster azc. De politie werd opgeroepen omdat hij een terreinverbod had. Toen de agenten de man aanspraken had hij de groene koffer met daarin de frees bij zich. Hij beweerde dat hij de koffer had gevonden.

‘Hinderlijke en overlastgevende feiten’

Het was niet voor het eerst dat hij zich op verboden terrein bevond: in de weken daarvoor was hij tot drie keer toe op het azc geweest terwijl hij daar niet mocht komen. De man heeft een strafblad, hij is eerder veroordeeld voor diefstallen. Officier van justitie Esther van Slooten sprak van ‘hinderlijke en overlastgevende feiten’. Zij eiste 10 weken cel. De rechter volgde de eis. De verdachte is uitgezet naar Italië. Mocht hij weer in Nederland komen, dan wacht hem een verblijf in de gevangenis.