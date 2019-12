Trambaanbos gekapt in opdracht van gemeente

Publicatie: do 19 december 2019 16.05 uur

BURGUM - Het Trambaanbos in Burgum is gepakt in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel. Een aantal politieke partijen stelde maandag officiële vragen omtrent de kap van het bos. Buurtbewoners waren bovendien geschrokken van de plotselinge kaalslag.

Het college van B&W laat donderdag weten dat juist deze locatie is aangewezen voor woningbouw. "Dit is vastgelegd in Bestemmingsplan Burgum 2016 welke op 16-2-2017 door de gemeenteraad onherroepelijk is vastgesteld. De verleende kapvergunning vloeit voort uit dit besluit" aldus het college.

Bij de publicatie van de kapvergunning maakte de gemeente wel een fout. In de krant Weekblad Actief werd de verleende vergunning gepubliceerd met de omschrijving dat het 'om een eik en een enkele berk ging'. Het college: "Omdat wij constateerden dat daarin foutief werd aangegeven dat het om een eik en een enkele berk ging, hebben wij op 17-7-2019 een rectificatie geplaatst waarin aangegeven wordt dat het om een stuk bos ging. Op de kapvergunning zijn geen bezwaarschriften binnengekomen."

De bomen zijn gekapt in opdracht van de gemeente om het terrein bouwrijp te maken voor de bouw van een appartementencomplex en de inrichting van het terrein. Er is nog geen volledige vergunning maar die kan volgens de gemeente pas aangevraagd worden als er funderingsberekeningen zijn. Hiervoor wordt sonderingsonderzoek gedaan met een vrachtauto (sondeerwagen) die op het terrein moet rijden. Deze kan zijn onderzoek niet uitvoeren zonder de kap van de bomen. Daarom zijn de bomen al gekapt voordat er een volledige vergunning is afgegeven.

