3 maanden cel voor stelen en omkatten auto

Publicatie: do 19 december 2019 11.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Enschede (41) is wegens de diefstal van een auto bij verstek door politierechter Tom Wolters veroordeeld tot drie maanden cel. De broer van de Enschedeër, een 33-jarige inwoner van Steenwijk, kreeg een werkstraf . Hij heeft zijn broer geholpen met het ophalen en omkatten van de auto.

Sleutel omgeruild

De Enschedeër meldde zich begin maart bij een autobedrijf in Drachten: hij wilde een proefrit maken in een Seat Ibiza. De man kreeg de sleutels mee, maar hij kocht de auto niet. Wat de mensen van het autobedrijf niet doorhadden was dat de Enschedeër een van de sleutels van de Seat had omgeruild voor een andere sleutel. Een paar dagen later reed de man samen met zijn broer naar Drachten om de Seat te stelen.

Geholpen met omkatten van de auto

De auto ging naar de loods van een kennis van de jongere broer, waar de motor werd vervangen. De Steenwijker had zijn broer geholpen met het omkatten van de auto. Hij was donderdag in tegenstelling tot zijn broer wel naar de rechtbank gekomen. Hij zei dat hij zich door zijn oudere broer onder druk gezet voelde. De broer zou gedreigd hebben hem en zijn gezin iets aan te doen als hij niet meewerkte. ‘Ik heb zes kinderen in huis zitten en hij is geen lieverdje’, zei de Steenwijker.

Criminele verleden broer is geen excuus

De Enschedeër heeft een imposant strafblad dat 21 pagina’s dik is. De man maakte zich in het verleden vooral schuldig aan inbraken, diefstallen en geweldsdelicten. Het criminele verleden van zijn broer mocht de Steenwijker niet als excuus aanvoeren, vond de rechter. De Steenwijker liep zelfs nog in een proeftijd. ‘U wist wat er op het spel stond, u hebt welbewust het risico genomen’, zei Wolters.

Celstraf volstrekt op zijn plaats

De rechter hield er wel rekening mee dat het aandeel van de jongere broer relatief klein was: de man kreeg een werkstraf van 100 uur. De officier van justitie had 120 uur geëist. De Steenwijker moet desondanks de cel in: een vorig jaar door de politierechter in Zwolle voorwaardelijk opgelegde celstraf van een week moet hij alsnog uitzitten. Wolters noemde de geëiste celstraf van drie maanden voor de Enschedeër ‘volstrekt op zijn plaats’. De broers moeten het autobedrijf een schadevergoeding van 3050 euro betalen: de inkoopwaarde van de auto plus de kosten voor de APK.