Subsidie voor insectenhotel in Burgum

Publicatie: do 19 december 2019 10.57 uur

BURGUM - 'Om de Dobben' heeft met de stichting Plak foar elkenien een subsidie aangevraagd bij het IMF, Iepen Mienskipfûns. Zij willen graag een insectenhotel bouwen. Ook zullen er natuurspeurtochten georganiseerd worden in het gebied rondom 'Om de Dobben'.

Het doel van de georganiseerde speurtochten is om basisschoolkinderen en de begeleiders van deze kinderen de geschiedenis van de pingo's te laten ontdekken. Tot slot zullen er in dit gebied eenjarige akkerbloemen ingezaaid worden, zodat de akkerranden voorzien worden van eenjarige akkerbloemen. Het doel van de stichting is om kinderen te leren over de natuur, door de kinderen op een speelse wijze met de natuur in aanraking te laten komen. Natuur, milieu en educatie zullen tijdens dit project gecombineerd worden.

Verschillende projecten kunnen subsidie aanvragen bij het IMF, de voorwaarden van de lopende projecten moeten bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, dorpen of de regio. Dit project van Stichting Plak foar elkenien zal € 20.138 kosten en het IMF geeft een subsidie van € 6.219 aan stichting Plak foar elkenien.