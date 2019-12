Politiebureaus in regio minder vaak geopend

Publicatie: do 19 december 2019 10.46 uur

DOKKUM - Het politiebureau in Burgum en de politiepost in Buitenpost zijn per januari nog maar halve dagen open. Op vrijdagen kunnen inwoners alleen op afspraak terecht. Volgens de politie is de maatregel het gevolg van teruglopende bezoekersaantallen door de digitalisering. Ook zou de bezetting van de bureaus ten koste gaan van de capaciteit op straat. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn de afgelopen tijd de openingstijden versoberd.

Het politiebureau in Dokkum blijft doordeweeks van 9.00 tot 17.00 uur open. Wel sluiten de deuren ook hier op vrijdag. Voor Burgum gelden openingstijden van 9.00 tot 12.00 uur op maandag en woensdag, en van 13.00 tot 16.30 uur op dinsdag en donderdag. Voor Buitenpost is dat precies andersom. Daar is de post maandag en woensdag open van 13.00 tot 16.30 uur, en dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.