Pinnen met andermans pas: voorwaardelijke celstraf

Publicatie: wo 18 december 2019 19.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het contactloos pinnen met een pinpas die niet van hem was is een 28-jarige ex-inwoner van Drachten veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De verdachte, een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Algerije, is inmiddels het land uitgezet. De zaak stond op 27 november ook al op de rol. Toen was nog niet zeker of de man op de hoogte was van de zitting.

Fles drank gestolen

Een tweede verdachte, een 22-jarige man uit Drachten, werd toen vrijgesproken van de diefstal van de pinpas. De man zou niet hebben geweten dat de pas van iemand anders was. Hij werd wel veroordeeld voor het stelen van een fles drank. De pas was van een 71-jarige Drachtster, die begin juli met zijn fiets ten val was gekomen. De man verklaarde bij de politie dat hij door twee ‘getinte’ mannen overeind was geholpen. Pas later had hij ontdekt dat hij zijn pinpas en zijn horloge kwijt was.

Diefstal niet bewezen

Met de pas werd dezelfde dag verschillende malen contactloos gepind, onder andere bij een discotheek in Drachten. Op camerabeelden waren de twee verdachten te zien. De Algerijn had verklaard dat hij de pas op straat had gevonden, samen met een pakje sigaretten. Ook in deze zaak oordeelde de rechter dat de diefstal van de pas niet bewezen kon worden. De rechtmatige eigenaar had niet gemerkt dat de mannen hem hadden bestolen. Voor het pinnen met andermans pas was wel genoeg bewijs.