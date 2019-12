Burgemeester sluit drugspand op Wildzang

Publicatie: wo 18 december 2019 18.21 uur

DRACHTEN - Op last van burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland is met ingang van 18 december 2019 een woning aan de Wildzang in Drachten gesloten.

De politie trof in het pand een handelshoeveelheid harddrugs en verschillende drugs gerelateerde gebruikersvoorwerpen aan. Omdat er sprake is van een handelshoeveelheid heeft de burgemeester daarom op basis van het handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet besloten de woning voor de duur van drie maanden te sluiten.

De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving vergroten.