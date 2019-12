Stalkster kan virtuele seksrelatie niet loslaten

Publicatie: wo 18 december 2019 16.34 uur

LEEUWARDEN - Een 62-jarige inwoonster van het Noord-Brabantse Bergen op Zoom kon maar moeilijk de virtuele seksrelatie achter zich laten die ze zeven jaar geleden had met een inwoner van Drachten. De vrouw heeft de Drachtster vanaf 2012 vijf jaar lang bestookt met mailtjes en berichtjes via de sociale media. De man deed aangifte van stalking. Op 31 oktober vorig jaar kreeg de Brabantse van de politierechter een werkstraf, een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een contactverbod.

Vriendschapsverzoeken

Woensdag zat de vrouw opnieuw tegenover een politierechter. Na de veroordeling vorig jaar was ze tijdelijk gestopt, maar na een paar maanden later had ze de draad weer opgepakt. Via Facebook stuurde ze herhaaldelijk vriendschapsverzoeken en ze had de man fijne kerstdagen toegewenst. Ze had zelfs berichtjes gestuurd over hoe de werkstraf ging die ze vorig jaar van de rechter had gekregen.

Dagvaarding op verjaardag

Ze benaderde mensen uit de omgeving van de man en ze mailde hem op zijn werk. Zelfs nadat ze de dagvaarding voor de rechtszaak van woensdag had ontvangen, had ze daarover nog een bericht gestuurd. Ze zei dat ze de dagvaarding op haar verjaardag had gekregen. ‘Ik was daar zo door ontdaan, ik moest dat heel even kwijt’. Ze voegde eraan toe dat bezig is geweest met het zoeken van hulp.

Een drang, een verslaving

‘Ik heb niet de indruk dat u inziet hoe groot de inbreuk is in het leven van het slachtoffer. Wat zit er in uw hoofd dat u dit doet?’, wilde rechter Gustaaf Wijnands weten. ‘Het is een drang, een verslaving’, antwoordde de verdachte. Om de vrouw duidelijk te maken dat ze moest stoppen, eiste officier van justitie Sus Broekstra deze keer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf: twee maanden plus vier maanden voorwaardelijk. En de officier vond dat de Brabantse de vier weken voorwaardelijk die de rechter de vorige keer had opgelegd ook maar uit moest zitten.

Zes weken cel

De rechter maakte er zes weken cel van plus zes weken voorwaardelijk. De vier weken voorwaardelijk van vorig jaar moet de vrouw ook uitzitten. Wijnands legde een contactverbod op en een locatieverbod: de Brabantse mag zich niet binnen een straal van honderd meter van de woning en het werkadres van het slachtoffer begeven. Elke keer dat ze dat wel doet, moet ze tien dagen de cel in, met een maximum van zes maanden. ‘Wellicht is dit de enige manier om u ervan te doordringen dat wat u doet echt niet kan’, zei de rechter. De vrouw moet zich melden bij de reclassering en ze moet zich laten behandelen. Ze moet 500 euro smartengeld betalen aan de man die ze heeft gestalkt.