Dode bij ongeval op StÃ»kenwei bij Garyp

Dode bij ongeval op Stûkenwei bij Garyp

Publicatie: wo 18 december 2019 14.08 uur

GARYP - Op de Stûkenwei bij Garyp vond woensdagmiddag omstreeks half twee een dodelijk ongeval plaats.

De bestuurder van een veewagen reed de brug op richting Warten en kwam in de bocht in botsing met een tegemoetkomende bestelbus. De bestuurder van deze bestelbus raakte door de aanrijding ernstig gewond en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

De chauffeur van de vrachtwagen raakte lichtgewond aan zijn hoofd. Volgens een getuige, die achter de bestelbus met aanhangwagen reed, nam de chauffeur van de vrachtwagen de binnenbocht waardoor het slachtoffer geen enkele uitwijkmogelijkheid had. De vrachtwagen kwam na de aanrijding in botsing met de vangrail.

Twee ambulances, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het verkeer op de Wâldwei (N31) ondervindt geen hinder van het ongeval. Het verkeer op de Stûkenwei is afgezet door de politie in verband met de afhandeling van het ongeval. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.

