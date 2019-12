Eerste gezonde sportkantine in Achtkarspelen

Publicatie: wo 18 december 2019 11.27 uur

BUITENPOST - Zwembad De Kûpe in Buitenpost is de eerste gezonde sportkantine in Achtkarspelen. Wethouder Margreet Jonker is erg blij met deze onderscheiding: "De gemeente omarmt deze gezonde kantine en ik hoop dat er meer sportverenigingen geïnspireerd raken om het assortiment uit te breiden met gezondere varianten. De gezondere keuze moet de makkelijke keuze worden."

Gezonde sportkantine

Zwembad De Kûpe is de vijfde gezonde kantine in Friesland. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten, Team:Fit en het zwembad. Met Team:Fit maakt een sportkantine of -accommodatie in een paar eenvoudige stappen het voedingsaanbod gezonder, zonder hiervoor omzet te hoeven inleveren.

Zwembadbeheerder Maarten Been en zijn team hebben samen met de Team:Fit-coach de Kantinescan gedaan om in kaart te brengen wat al goed ging en waar kansen lagen voor een gezonder assortiment. Vervolgens is bepaald welke producten zouden aanslaan bij de bezoekers en is het assortiment aangepast. Naast het bestaande assortiment is er in verschillende productgroepen nu ook een gezonder alternatief beschikbaar.

Gezonde jeugd, gezonde toekomst

Team:Fit is onderdeel van JOGG, waar beide gemeenten bij zijn aangesloten. JOGG werkt samen met bestuurders, bedrijven en organisaties aan een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Door aandacht voor gezond eten en drinken, meer bewegen en goed slapen wordt gezond opgroeien weer de normaalste zaak van de wereld.